同心之火！十五運會聖火成功采集

10月9日，十五運會和殘特奧會火種采集儀式在廣州南沙隆重舉行（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月10日電（記者 袁曉麥）10月9日上午，位於廣州市南沙區的廣州海洋地質調查局科考碼頭氣氛熱烈。在“夢想”號大洋鑽探船的見證下，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會火種采集儀式在廣州市南沙區廣州海洋地質調查局科考碼頭舉行。



廣東省委書記黃坤明，十五運會、殘特奧會組委會主任，國家體育總局局長高志丹，殘特奧會組委會執行主任、中國殘聯理事長周長奎，十五運會、殘特奧會組委會執行主任，香港特別行政區行政長官李家超，十五運會、殘特奧會組委會執行主任，澳門特別行政區行政長官岑浩輝，十五運會、殘特奧會組委會執行主任，廣東省委副書記、省政府黨組書記孟凡利出席儀式。火種采集儀式由廣州市市長孫志洋主持。



上午9時30分，南沙科考碼頭響起陣陣鑼鼓聲，暖場醒獅表演率先亮相。嶺南傳統獅舞以矯健騰躍的姿態為火種采集儀式注入了獨特地域文化活力，瞬間點燃現場氛圍。上午10時許，火種采集儀式正式開始。在莊嚴的《義勇軍進行曲》中，四位國旗護衛隊隊員攜手托舉五星紅旗，盡顯莊重與赤誠，全場肅立，高唱國歌。



儀式現場，設計靈感源自古代禮器“花觚”的“鼎盛同心”火種盆靜立中央，金色的盆體莊重典雅，頂部三瓣禮花同根共綻的造型，寓意著粵港澳三地人民心手相牽，共同邁向繁榮新時代。



在悠揚的音樂聲中，采火技術團隊代表手捧“源火”盒走上舞台，將“源火”盒鄭重地呈遞到廣東省委常委、廣州市委書記郭永航手中。郭永航隨後雙手高舉“源火”盒，向全場展示這一簇采擷自南海深處的珍貴“源火”。



這一刻，所有人的目光匯聚於此，人們等待著用這簇深海之火點燃全運聖火。在不遠處的伶仃洋上，港珠澳大橋與深中通道，宛如跨越天塹的巨龍，靜臥在萬頃碧波之上，將珠江口東西兩岸的發展脈搏緊緊相連，讓粵港澳大灣區的每一次呼吸都同頻共振。

