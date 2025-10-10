十五運會會歌發布　氣勢如虹奏響盛會新章

來自廣東歌舞劇院、廣州歌舞劇院、南方歌舞團的6名國家一級演員李思音、李博、潘旭、李白、熊思嘉、張朝夕傾情演繹十五運會會歌《氣勢如虹》（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月10日電（記者 袁曉麥）10月9日，十五運會和殘特奧會火種採集儀式在廣東省廣州市南沙科考碼頭舉行。儀式最後，來自廣東歌舞劇院、廣州歌舞劇院、南方歌舞團的6名國家一級演員李思音、李博、潘旭、李白、熊思嘉、張朝夕傾情演繹了十五運會會歌《氣勢如虹》，這也是十五運會會歌的首發、首唱。



《氣勢如虹》的創作立足全運會首次由粵港澳三地承辦這一背景，緊扣“體育精神與時代精神融合”的主題。開篇一句“迎著那澎湃的風，我立時代的潮起浪湧”，融匯自然盛景和時代氣象，寓意體育健兒的奮進姿態。“年輕的激情是綳緊的弓”、“熱血破風”等歌詞，進一步強化運動健兒蓄勢待發、拼搏進取的群像；而“所有的心跟著我舞動”，則升華至全民參與、同心築夢的情感維度。



隨後，“讓那夢想升空，跨越巔峰”、“贏得榮耀向未來衝鋒”的激昂歌詞，將競技目標上升為時代使命，呼應全運理念，傳遞的不僅是音符的躍動，還是體育精神與時代脈搏的同頻共振。歌曲以“笑看世界的海闊天空”收束，既展現了運動健兒的凌雲之志，又體現了粵港澳大灣區的創新活力，更彰顯了新時代中國自信開放的大國氣象。



在藝術表達上，《氣勢如虹》獨具匠心。副歌部分連續四次、短促有力的“衝衝衝”極具衝擊力，精準傳遞了體育競技中不服輸、向前衝的拼搏精神。詞曲作者中國音樂家協會副主席、深圳大學金鐘音樂研究院院長何沐陽表示，希望這首節奏明快的歌曲，能從“大抒情”、“大敘事”的傳統語境中破局，將焦點從“慢抒情”轉向“快運動”，讓體育音樂從“賽事背景音”變為“運動催化劑”，直抵運動核心，使“享受運動”成為可聽可感的體驗。



《氣勢如虹》的正式發布，吹響了十五運會籌辦工作最後衝刺階段的號角，粵港澳三地蓄勢待發，開幕式彩排緊鑼密鼓。這首充滿力量的戰歌，將激勵運動健兒以巔峰狀態奔赴賽場，為全國觀眾奉獻一場場“氣勢如虹”的賽場樂章。

