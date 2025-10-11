聖火團隊揭秘採火儀式背後的科技創新密碼

萬家樂副總裁兼產品平台總經理馬海川接受聯合採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月11日電（記者 袁曉麥）10月9日上午，十五運會和殘特奧會火種採集儀式在廣州南沙科考碼頭成功舉行，奏響了十五運會強有力的前奏。儀式結束後，聖火器具研發方和火種“源火”科研團隊代表接受了聯合採訪，共同揭秘這場科技感十足的採火儀式背後的創新密碼。



作為聖火相關燃氣器具研發方，萬家樂副總裁兼產品平台總經理馬海川介紹了火炬、火種盆、火種盒等燃氣器具在燃燒技術、安全性能和環境適應性上實現了三大核心突破。他表示，第一大創新是雙模燃燒器，主燃燒器擴散式燃燒能保證火焰負荷大，同時呈現明亮溫暖的黃色火焰。“同時我們還設計了穩焰燃燒器，這一技術利用的是我們國際領先的文火微焰技術，不僅能夠保證高點火成功率，還具備防風、防雨、防傾倒功能。”他介紹。



第二大創新是在燃氣、防燙方面的安全保障。“這次火炬使用的燃氣罐首次使用了大長徑比的單片罐，工作負荷壓強能到8兆帕，是正常壓力的4倍以上，燃氣安全絕對有保障。”在防燙設計上，馬海川表示，火種盒、火炬用了精控恒溫技術，燒20多分鐘表面溫度也超不過37℃，有效保障了火炬交接過程中的防燙安全。



第三個創新點則是環境適應性經住了極端考驗。“我們在實驗室中做過大量測試，包括不久前的台風天我們都測過。”火炬、火種盆、火種盒可抵禦20米/秒（8級）風，火炬從2米高度摔落仍能穩定工作，全面應對複雜環境與運輸挑戰。



採火執行組組長、廣州海洋地質調查局方法所副所長陳宗恒此次帶領團隊攻克深海採火技術難關。“源火採集要經四步關鍵流程，每一步都容不得半點差錯。”陳宗恒介紹，從1522米冷泉口採集可燃冰，到降壓分解出甲烷氣源，再用光伏電能遠程引燃，最終由“海馬”號帶火歸艙，全程凝聚著技術智慧。當16時48分海底湛藍色火焰躍動的瞬間，“這一刻，所有熬夜調試都值了。”他坦言道。

