中評花絮：採火少女的榮光與成長

6名採火少女在活動現場合影留念（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月X日電（記者 袁曉麥）10月9日上午，十五運會和殘特奧會火種採集儀式在廣州南沙科考碼頭舉行。活動上，15名採火少女憑借精彩而專業的表現，成為本次儀式中一道不可忽視的靚麗風景線。



上午10時20分許，15位採火少女踏著整齊而昂揚的步伐入場，高馬尾在陽光下飛揚，長裙鋪展如浪。她們行進至採火盆前，6人依次接棒、引燃、致敬，再將火種穩穩遞交主禮嘉賓。整個過程流暢自然、莊重肅穆，在海天之間繪就了一幅青春與聖火交相輝映的精彩畫面。



來自華南農業大學與廣州民航職業技術學院的15名採火少女，均為大一至大三學生，她們同時也將擔任十五運開幕式引導員。據介紹，相較於引導員，採火少女的選拔標準更為嚴苛，身高需在1.72米至1.75米之間，髮長亦有明確要求。在一個多月的集中訓練中，這些學生們每天上午進行聖火採集相關訓練，下午參與開幕式引導員排練，訓練時長和強度均高於一般引導員。



“能從選拔裡選出來當‘聖火少女’，真的非常榮幸！見證神聖時刻，非常自豪驕傲！”廣州民航職業技術學院學生劉婉婷是本次儀式的採火少女中的一員。她回憶道，儀式導演對走位、點位、節奏要求嚴格，大家步伐稍有不一，就需要一遍遍磨合，直到動作統一。“我們就是在一次次走台中找到彼此的呼吸。看似只是幾步路、一次遞交，其實是整個團隊默契的呈現。”她表示。



從行走節奏的精確控制到笑容情緒層次的傳遞，採火少女的每個細節都要在燈光與鏡頭前經得起考驗。來自華南農業大學的採火少女陳曦就特別提到，引導員的笑容是激情、熱情、陽光的；採火少女的表情則要優雅、大方、莊重。而被問及此次活動中最難忘的回憶時，她表示：“能代表學校、代表同齡人參與這樣莊嚴的時刻，是我們最難忘的大學‘第一課’。”她也希望通過自己的專業與微笑，把這份來自深海、奔向賽場的熱度，傳遞給每一位觀眾與運動員。

