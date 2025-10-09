日公明黨內對是否退出聯合執政意見不一

中評社香港10月9日電／共同社報導，日本公明黨9日上午在黨總部召開了中央幹事會，黨首齊藤鐵夫彙報了與自民黨的聯合執政磋商進展。關於是否退出與自民黨的執政聯盟，公明黨內意見並不統一，因而暫緩交由齊藤全權決定。當晚將舉行全國縣代表磋商會，將在聽取地方議員意見後再次召開中央幹事會。齊藤打算10日下午同自民黨總裁高市早苗再次會談，就是否繼續聯合執政做出決斷。



齊藤在中央幹事會上就自民黨派系收回扣事件指出由於曝出新的事實，再次要求查明全貌。為加強對企業和團體政治捐款的監管，齊藤敦促態度消極的自民黨做出讓步。



圍繞收回扣事件，9月對原安倍派的前參議員、被告大野泰正進行的公審中，原會計責任人提供了新的證詞稱提出恢復返還政治集資宴會券超額銷售部分的是前文部科學相下村博文。有關這一事件，代理幹事長萩生田光一的時任政策秘書8月因違反《政治資金規正法》被簡易起訴。



關於對企業和團體政治捐款的監管，齊藤主張立憲民主黨已展現出讓步姿態，“只要自民黨作出決斷，就能實現大幅強化監管”。齊藤還指出去年眾院選舉和今年參院選舉接連落敗的原因在於“政治與金錢”問題，要求自民黨做出應對。



齊藤7日與高市會談，關於在包括參拜靖國神社的歷史認識問題與外國人政策上的擔憂，雙方達成了共識。另一方面，會談未就加強對企業和團體政治捐款監管得出結論，決定暫緩就聯合執政達成協議。



齊藤在8日公開的網路節目上要求自民黨努力消除相關擔憂。此外他還表態若無法達成協議，首相指名選舉中則考慮不給高市投票。