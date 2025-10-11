採火儀式幕後團隊：以擔當奉獻輝映全運精神

十五運會和殘特奧會火種採集儀式執行導演劉輝接受聯合採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月11日電（記者 袁曉麥）10月9日上午，十五運會和殘特奧會火種採集儀式在廣州南沙科考碼頭成功舉行。來自青年志願者和演職人員風雨無懼的堅守，更讓這場盛典閃耀著奉獻與激情的光芒。



十五運會和殘特奧會火種採集儀式執行導演劉輝介紹，本次採火儀式創新性地以我國自主設計建造的新一代大洋鑽探科考船“夢想”號為背景舞台，緊扣“海洋強國 科技之光”的核心主題，通過科技與藝術的深度融合，全景式展現我國海洋科考事業的壯闊圖景。



為確保儀式莊嚴、流暢、富有感染力，導演團隊對全流程進行了精細化打磨。劉輝表示：“從儀式動線設計、動作編排到呼吸節奏的精準配合，再到現場音樂的層層遞進，我們將其劃分為三個有機銜接的階段不斷打磨和層層把控，確保儀式形成完整閉環，最終為大家呈現完美的表演。”



談及幕後付出，劉輝向全體工作人員致以誠摯謝意。他特別提到，在多次彩排期間，採火少女與武警儀仗隊員不畏風雨，甚至在台風影響下仍堅持高標準演練。“最終在有關領導的帶領下，我們共同讓這場火種採集儀式得以完美呈現。”



此外，在本次十五運會和殘特奧會火種採集儀式中，數十名來自廣東高校的有志青年踴躍報名參與志願者工作，為儀式的圓滿落幕貢獻出青春力量。目前就讀於廣州民航職業技術學院的賈瑞晴就表示：“能夠參與到火種採集儀式的志願服務工作特別光榮”。這次志願者服務的經歷讓她更加深刻地學習到，不論是處於社會生活中的哪一個角色，都應該對生活充滿熱情，學會微笑，學會奉獻。在接下來十五運志願者工作中，她也會繼續努力，以更高的標準來要求自己，不斷完善自我。

