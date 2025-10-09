滙豐：私有化建議能公平回報恒生股東長期支持

中評社香港10月9日電／滙豐計劃溢價30%私有化恒生銀行。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，非常明白很多股東長期持有恒生股份，甚至有部分投資者跨越幾代人，相信今次私有化邀約建議，能公平地回報股東長期支持，為股東提供非常具吸引力的變現機會，以顯著溢價實現投資價值。



香港電台報導，廖宜建強調，恒生私有化是滙豐擴展香港業務、實現架構精簡、靈活的策略重點，可以更直接地投資滙豐和恒生共用的服務，加快技術升級，以及在具發展潛力的領域擁有更大投資靈活度，提升營運效率。他說，滙豐將可更有效運用資本，發揮恒生的盈利潛力，恒生則可受惠滙豐的規模優勢，全球資源及專業能力，包括科技，產品開發等範疇。



金融界立法會議員陳振英相信滙豐建議私有化恒生銀行屬於商業決定，又認為私有化建議與恒生壞帳問題未必有直接關係。陳振英指出，滙豐集團管理層需要關注恒生的壞帳或不良貸款問題，可能是私有化的其中一項考慮因素，但未必是單一原因。



他又說，恒生私有化後，恒生繼續保留銀行牌照，仍是獨立經營單位，本港總銀行數目不變，但上市公司就會減少一間。他不認為會影響香港的國際金融中心地位，但估計私有化後，預料兩間銀行的人手會有調整，例如後勤、資訊科技、合規等可由一套系統管理，或有可能減省人手。