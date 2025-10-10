中評特寫：深海可燃冰何以點燃全運聖火？

十五運會和殘特奧會火種採集儀式現場播放“源火”采集視頻 （中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州10月10日電（記者 袁曉麥）10月9日，十五運會和殘特奧會火種採集儀式上，一簇來自南海1522米深處的橙金色火焰——“源火”，首次揭開其神秘面紗。這簇象徵著探索與希望的火種，以一場“燃冰成炬”的深海奇觀，創造了全球大型綜合性運動會的歷史，也奏響了粵港澳大灣區向海圖強、協同創新的時代強音。



深海取火：科技與體育交相輝映



與歷屆全運會火種多在陸地採集不同，十五運會的“源火”孕育於深邃的藍色國土。今年9月，作為我國自主設計建造的大洋鑽探船“夢想”號的配套保障船，“海洋地質二號”科考船肩負光榮使命，從廣州出發，搭載著我國自主研發的“海馬”號深海遙控潛水器（ROV），駛向位於南海北部的“海馬”冷泉區。



9月18日，一場凝聚頂尖科技的深海作業精準展開。14時26分，“海馬”號下潛至1522米深的海底冷泉滲漏點。科研人員在母船上通過遠程操控，指揮機械臂將特製的採集艙對准泉口，成功捕獲溢出的“可燃冰”及其伴生氣。



隨後，通過精密的降壓技術，固態的可燃冰被“喚醒”，分解為純淨的甲烷氣體，成為“源火”的清潔氣源。16時48分，來自船上光伏裝置的太陽能，被轉化為電能並跨越千米水深傳輸至海底，成功引燃了這股來自地球“藍色血脈”的氣體。幽暗的深海中，一簇橙金色的火焰蓬勃躍動，實現了“燃冰成炬”的壯舉。



為紀念這一開創性行動，“海馬”號在海底採集點放置了“十五運會和殘特奧會‘源火’採集點”永久基點定位標，為這次全球首創的深海採火行動留下永恒的印記。

