冤獄58年後　日本老人向國家索賠

中評社香港10月9日電／共同社報導，1966年日本靜岡縣一家四口被殺案再審改判無罪的袴田岩（89歲）9日向靜岡地方法院提起訴訟，要求國家和縣方賠償約6億日元（約合人民幣2792萬元）。辯護團隊爭取通過訴訟搞清造成袴田蒙冤的原因和經過。據稱除了再審無罪判決中被認定捏造證據的辦案機構外，還將追究法院的責任。據介紹，這是圍繞再審改判無罪向國家索賠的訴訟中最高的索賠金額。



原告袴田由於羈押引起的症狀，處於難以溝通的狀態，作為監護人的律師成為他的法定代理人。袴田本人不打算進行陳述。他的姐姐秀子（92歲）在9日發佈的視頻中表示，為了控訴蒙冤的人“必須鋪路”。



再審無罪判決認定，確定死刑的判決中被稱為作案時衣物的“5件衣物”和自供記錄等三種證據存在捏造問題。



訴狀指出存在捏造證據以及調查、審訊、起訴、法院的判斷等方面五種違法。關於“5件衣物”認為，警方進行捏造，檢方在認識到這一點的情況下繼續展開公審工作，訴狀強調“如果沒有5件衣物等，就無法認定有罪。”此外還指出法院也存在忽視5件衣物的捏造等重大過失。



此次索賠包含對長年承受死刑執行的恐懼和釋放後仍有羈押症狀的精神損害賠償，扣除了今年4月提出的刑事補償金約2.17億日元。



袴田1966年被靜岡縣警方逮捕，1980年確定被判死刑。去年9月此案過去約58年後被改判無罪。檢方放棄上訴，次月無罪確定。袴田今年9月提起訴訟，向國家索賠550萬日元，理由是在放棄上訴之際檢事總長畝本直美的談話將袴田視為罪犯，導致其名譽受損。