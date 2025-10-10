快評：下架“台獨黨綱”　跳出意識形態泥沼

中評社快評／國民黨主席候選人鄭麗文9日向中評社表示，身為民進黨主席的賴清德，如果可以下架“台獨黨綱”的話，相信會讓兩岸和平跨出很大一步。鄭麗文近日還說，兩岸問題本應以理性態度處理，但民進黨深陷意識形態的泥沼跟囚籠中，連支持民進黨的中小企業、農民及淺綠支持者都已經受不了了。



賴清德日前接受美國廣播節目專訪時再度宣揚“兩岸互不隸屬”的“新兩國論”，鼓譟提高台灣防務預算、與“民主陣營”共同對大陸發揮“威懾力量”；還聲稱如果美國總統特朗普能促使大陸放棄“武力攻台”，必然會是諾貝爾和平獎得主。國台辦發言人陳斌華8日就此對賴做出強烈抨擊。



今天雙十節，媒體報導稱賴清德的有關致詞將提及絕對不能夠放棄“主權”，務必要優先“守護台灣”，云云。如果賴的雙十談話有抵觸大陸底線內容，必遭強力反擊。



今年726、823兩輪“大罷免”大失敗，民進黨“抗中保台”路線遭選民唾棄。聯合報9月下旬發布的民調顯示，63%民眾不滿意賴清德的兩岸表現，民進黨切割中國大陸、製造仇恨對立，令多數民眾反感。距離2026九合一選舉僅剩一年，前扁辦主任陳淞山8日發表評論認為，靠選戰起家的民進黨，如今正陷入政治低迷的“末日現象”。



“抗中保台”已然走不下去，“台獨黨綱”仍在禍台。鄭麗文敦促賴清德下架“台獨黨綱”，讓兩岸和平跨出很大一步。那樣的話，民進黨也才能跳出意識形態的泥沼跟囚籠。