習近平就朝鮮勞動黨80周年向金正恩致賀電

9月4日晚，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月10日電／據新華社報導，10月10日，中共中央總書記習近平致電朝鮮勞動黨總書記金正恩，祝賀朝鮮勞動黨成立80周年。



習近平在賀電中說，在朝鮮勞動黨成立80周年之際，我謹代表中國共產黨中央委員會，並以我個人名義，向總書記同志和朝鮮勞動黨中央、全體朝鮮勞動黨黨員以及朝鮮人民致以熱烈祝賀和美好祝福。



習近平表示，80年來，朝鮮勞動黨團結帶領朝鮮人民奮發進取、攻堅克難，推動朝鮮社會主義事業取得可喜成就。近年來，總書記同志領導朝鮮黨和人民積極致力於加強黨建、發展經濟、改善民生。祝願在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨堅強領導下，朝鮮社會主義事業不斷取得新成就，迎接朝鮮勞動黨九大勝利召開。



習近平強調，中朝兩國同為共產黨領導的社會主義國家。近年來，我同總書記同志多次會晤，為兩黨兩國關係發展領航把舵，開啟中朝友誼嶄新篇章。前不久，總書記同志來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，我同總書記同志深入會談，為中朝雙方進一步發展友好合作關係指明了前進方向。無論國際形勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府不變的方針。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，深化務實合作，密切協調配合，推動中朝關係不斷向前發展，服務兩國社會主義建設事業，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。祝願朝鮮勞動黨不斷取得更大成就！祝願中朝友誼萬古長青！