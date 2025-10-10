2025加中國際教育高峰論壇在加開幕

圖為參會嘉賓合影。（圖片由論壇組委會提供） 中評社北京10月10日電／據新華社報導，2025加中國際教育高峰論壇近日在加拿大多倫多開幕。



中國駐多倫多代總領事程洪波、加拿大聯邦國會議員陳聖源、亞洲教育論壇創始秘書長姚望、萬錦市副市長陳國治、列治文山市副市長陳志輝、列治文山市議員崔冰輝、加中親善大使大山等嘉賓以及來自加中兩國的高校代表、教育專家及多家媒體共同參加了開幕式。



本屆論壇以“教育，理解更大的世界”為主題，由約克大學教育學院、約克大學亞洲商務管理中心、中國民辦教育協會、加拿大歐美同學會留加拿大分會、亞洲教育北京論壇等共同主辦。



中國駐多倫多代總領事程洪波致辭表示：“中加教育合作歷史悠久，成果豐碩。成千上萬名師生在兩國開展學習、研究與語言培訓，數以十萬計的中國留學生在加拿大求學，成為連接兩國社會的重要紐帶。這種知識與文化的流動，豐富了彼此的社會，也深化了兩國人民之間的理解與信任。”



論壇中方組委會主席、亞洲教育論壇創始秘書長姚望在致辭中介紹，本屆論壇以“理解、互信與合作”為核心主旨，聚焦職業教育、國際教育及未來教育等重要議題。



加方組委會主席、加中精英教育聯盟主席崔建天強調，教育是連接不同國家與民族的橋梁，希望充分發揮兩國在教育與文化領域的互補優勢，共同培養具有全球視野和創新精神的新時代青年。



在主題論壇環節，格魯伯教育集團總校長林待秋、加中精英教育聯盟主席崔建天、中國保信集團總裁姚義純等嘉賓發表主旨演講，分別就基礎教育發展、未來教育趨勢、技能人才培養等議題分享見解。圓桌論壇還圍繞“職業教育與就業”“人工智能與未來教育”等專題進行了深入研討。



本次活動計劃從10月4日至11日曆時8天。