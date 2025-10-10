堅持國際法治　中方提六點主張

中評社北京10月10日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽9日表示，當前，世界進入新的動蕩變革期，單邊主義和霸權行徑甚囂塵上，主權平等、不干涉內政等國際法基本原則遭受衝擊，國際法政治化和工具化風險加大，國際法治面臨嚴峻挑戰和考驗。中方就“國內與國際法治”提出六點主張。



耿爽當天在第80屆聯合國大會第六委員會“國內與國際法治”議題下發言時說，各國利益高度交融，人類命運榮辱與共，應對全球性挑戰呼喚多邊主義，需要國際法治，摒棄弱肉強食的叢林法則、實現國際公平正義已成為各方普遍共識。在此背景下中方提出全球治理倡議，呼籲加強全球治理，特別倡導堅持國際法治。中方以此為遵循，提出以下主張：



第一，《聯合國憲章》宗旨和原則是公認的國際關係基本準則，構成國際法治的核心內涵。我們要共同捍衛主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際法基本原則，維護國際法的權威性和完整性，反對唯我獨尊、實力至上，反對繞過安理會濫施制裁、濫用武力，反對借國際法之名行損害國際法治之實。



第二，國際立法必須尊重文明多樣性、法系多元性，確保各國平等參與，特別是要增強全球南方國家的話語權。我們要堅持共商共建共享原則，支持聯合國在國際立法中發揮主渠道作用，反對國際法治的西方中心主義，反對少數國家壟斷國際立法進程，反對在缺乏廣泛共識的情況下強推立法。



第三，主權平等是現代國際法的基礎。沒有國際規則的平等統一適用，就沒有真正的主權平等。我們要維護國際法治的公正性，堅持國家不分大小、強弱、貧富，在國際規則解釋和適用上一律平等，反對本國例外主義，反對雙重標準，反對以小圈子規則代替普遍接受的國際規則。



第四，條約必須遵守是國際法的一項基本原則，所有國家都應以負責的態度善意履行條約義務。我們要共同增強履約的嚴肅性，維護國際法治的有效性，反對動輒毀約退群、撤資斷供、出爾反爾，反對對國際規則合則用、不合則棄，反對將國內政治議程凌駕於國際法治之上。



第五，各方應加快網絡、外空、深海、極地、人工智能等新興領域，以及氣候變化、公共衛生、生態環境、關鍵礦產等非傳統安全領域的國際規則制定，推動在這些領域形成反映現實需要、解決實際問題、符合各國共同利益的國際合作與治理框架體系。