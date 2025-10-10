當地時間10月9日下午，中共中央政治局常委、國務院總理李強在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩。（圖片來源；新華社） 中評社北京10月10日電／據新華社報導，當地時間10月9日下午，中共中央政治局常委、國務院總理李強在平壤朝鮮勞動黨中央委員會會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩。



李強首先轉達習近平總書記對金正恩總書記的親切問候和良好祝願，熱烈祝賀朝鮮勞動黨建黨80周年。李強表示，上個月，金正恩總書記赴北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，習近平總書記同你舉行會晤，就進一步深化中朝關係指明了方向，擘畫了藍圖。中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是我們堅定不移的方針。中方願同朝方遵循兩黨兩國最高領導人的共同指引，推動雙邊關係不斷取得新發展。



李強指出，中方願同朝方加強高層交往和戰略溝通，進一步弘揚傳統友誼，深化務實合作，密切在國際地區事務中的協調配合，加強多邊協作，堅定捍衛和踐行多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



金正恩請李強轉達對習近平總書記的誠摯問候和良好祝願，熱烈歡迎中國黨政代表團此次來朝出席慶祝活動，表示在習近平總書記英明領導下，中國社會主義建設取得巨大成就。朝中關係牢不可破，無論國際形勢如何變化，鞏固和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，符合雙方共同利益，也有利於地區和平穩定發展。朝方堅定支持一個中國原則，堅決反對“台獨”分裂行徑以及任何外部幹涉，支持中方在涉港、涉疆、涉藏問題上的立場。朝方願同中方密切高層交往，促進各領域合作，強化多邊協作，推進各自社會主義事業發展，為兩國人民帶來更多福祉。



吳政隆參加會見。