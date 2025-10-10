社保基金投資運營持續穩健

中評社北京10月10日電／據經濟日報報導，全國社會保障基金理事會近日發布的《全國社會保障基金2024年度報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2024年，基金取得較好投資業績，投資收益額為2184.18億元，投資收益率為8.1%。基金自成立以來的年均投資收益率為7.39%，累計投資收益額19009.98億元。



《報告》顯示，2024年末，基金資產總額為33224.62億元。其中，直接投資資產9485.76億元，委托投資資產23738.86億元。境內投資資產28846.36億元，占基金資產總額的86.82%；境外投資資產4378.26億元，占基金資產總額的13.18%。



社保基金會相關負責人表示，2024年，社保基金會加強市場研判，因時因勢制定“穩中求進、以進促穩”的配置策略，在資本市場波動中，堅定信心，保持戰略定力不動搖，維持股票風險敞口基本穩定，獲得了A股市場反彈帶來的收益；靠前配置、加大配置固定收益資產，較好把握了利率持續下行帶來的投資機會；積極加大股權投資力度，優化海外投資布局，較好發揮了資產配置分散投資風險、穩定提升基金整體收益的作用。



南開大學金融學教授田利輝認為，2024年社保基金實現穩健增值，是“長期投資、價值投資、責任投資”理念的實踐。其戰略定力與專業判斷，不僅為國家社會保障體系築牢了財務根基，更彰顯了國家級長期資金的專業管理能力。



《報告》顯示，股票投資方面，社保基金堅定看好國內股票的長期投資價值，發揮長期資金和耐心資本優勢，從長周期角度開展投資；密切跟蹤資本市場和監管政策動態，優化完善二級資產配置分析框架，不斷探索通過產品體系配置實現穩定正貢獻；加快推進指數化投資工作，設立復制指數產品，為進一步提高股票投資質效打好基礎。著力完善境外股票投研體系，適時優化調整存量結構；堅持底線思維，加強境外資產風險防範。境內外股票投資均取得較好收益。



實業投資方面，持續加大對關鍵領域、重大項目的投資力度，戰略定增中國核電、國投電力；堅持市場化、法治化原則，發揮長期資金、耐心資本的資金支持作用，通過投資專項基金、母基金、結構化基金等方式主動融入國家戰略，服務國家大局，支持區域協調發展；積極發揮董事監事投後管理作用，統籌“投管退”平衡，把握時機主動作為推動項目退出，有力維護基金權益。

