三部門開展規範法律咨詢服務機構專項行動

中評社北京10月10日電／據人民日報報導，記者近日從司法部獲悉：為切實強化法律咨詢服務機構監管，在前期深入開展專題調研基礎上，司法部、公安部、市場監管總局決定自2025年9月至12月，在全國開展規範法律咨詢服務機構專項行動。此次行動聚焦社會各界反映強烈的某些法律咨詢服務機構假借律師名義進行詐騙、招搖撞騙以及虛假宣傳、虛假承諾等違法犯罪問題，公開問題線索反映渠道，開展重點線索核查，依法查處一批違法違規行為，引導法律咨詢服務機構依法規範誠信執業，有效維護法律服務良好秩序。



