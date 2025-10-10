南北“兩重天”　天氣差異為何這麼大？

中評社北京10月10日電／據新華社報導，假期後返工第一天，一場降雨就讓華北的公眾感到秋意涼，一些網友還疑惑“難道這會兒就要穿秋褲了嗎”；與此同時，江南華南等地的高溫卻遲遲不退。近期南北方天氣形勢究竟如何？



據氣象部門預報，10日至13日，西北地區東部、華北、黃淮等地多降雨。甘肅東部、陝西中南部、四川盆地北部、山西南部等地暴雨概率高，以穩定性降水為主，但局地短時雨強較大。雖然冷空氣對華北、黃淮等地的降溫影響將趨於結束，但受補充冷空氣和持續降雨影響，氣溫偏低的狀態仍將維持。



同時，江南、華南地區高溫天氣持續，預計江西、浙江、福建、廣東北部和東部等地有35℃以上高溫天氣，局地最高氣溫可達38℃以上。



為什麼會出現南北“兩重天”的差異天氣？



中央氣象台首席預報員楊舒楠解釋，此次華北等地降雨、南方高溫天氣過程都受到副熱帶高壓影響。“由於副熱帶高壓是龐大的暖性高壓系統，被其控制和籠罩的地域晴朗少雨且炎熱，而處於其邊緣的地方則容易發生降雨。”楊舒楠說。



專家表示，由於副熱帶高壓偏北偏強，配合北方地區冷空氣活躍，降水沿著副熱帶高壓北側發生。加上此次過程低空急流發展強盛，為降水提供了充足的水汽和動力條件。同時，回流的冷空氣與暖濕氣流相互作用，在西北地區東部到華北黃淮一帶長時間停留，持續輸送充沛水汽，導致降水量較大。



南方高溫則由於江南、華南地區被副熱帶高壓所覆蓋，晴熱少雨，加上副熱帶高壓內部下沉氣流作用，造成部分地區高溫持續。



針對南北方溫差較大的情況，楊舒楠說，前期全國範圍氣溫普遍偏高，因此此次降溫幅度相對較大，華北、黃淮等地最高氣溫下降明顯。此次降溫後，平均氣溫較常年偏低2℃至4℃，局地偏低6℃，部分地區最高氣溫接近同期最低值。而南方高溫持續，導致南北方溫差進一步加大。

