美股傳統高危月　資金加速外逃

市場嚴重低估美國債務爆煲、經濟下行的風險，投資者更宜留意美股大冧市危機的到來。（大公報） 中評社香港10月10日電／大公報報導，美國經濟基本面脆弱，關稅負面衝擊逐步加劇，市場對美國聯儲局持續減息過度樂觀，低估了滯脹危機嚴重性，目前華爾街股市估值處歷史上最高水平，加上全球減持美國國債，導致長期融資利率持續高企，私人及公共債務違約風險高懸。隨著10月股災高危來臨，投資者須防華爾街股市出現巨震。



美國通脹上升來勢汹汹，最新消費物價指數同比上升2.9%，隨著特朗普對不同行業、產品加征額外關稅，必然推升整體物價，美國即將重臨高通脹時代，預期漲勢愈來愈勁，原因特朗普關稅政策變本加厲，除了生活用品、衣物、鞋類加價，重卡、橱櫃、專利藥及電子產品亦將掀起加風，對美國企業利潤、私人消費構成嚴重的打擊。例如美國鞋類分銷及零售商協會指出，旗下約500個會員，預期今年在進口關稅開支大增近67%至50億美元。



由此可知額外加征進口關稅由美國人支付，損害企業利潤及削弱消費意欲，到頭來美國成為關稅政策的大輸家，美國陷入高通脹、增長停滯的困局之中。



中國科技股受青睞



其實，美國霸凌行為阻不了中國科技進步及經濟發展，近期阿里巴巴等中資科技股牛冠全球，表現比英偉達等美國科技股七雄更標青，一定程度反映環球資金押注看好中國科技突破，尤其是在人工智能（AI）賽道上爭先跑出。事實上，據報華為集團計劃將AI芯片產能倍增，2026年昇騰（Ascend）910C年產可達60萬片，將影響美國半導體市場份額，美國科技股有難了。同時，中國AI發展著重技術在不同場景的商業化應用，例如智能駕駛及工業機器人，這與美國無限量燒錢，研發最先進芯片，追求人工通用智慧（AGI）極限的發展模式有別，促使更多國際資金沽美股、買中資股，成為華爾街股市大調整的催化劑。



黃仁勳又減持 利淡美股



當前美股位高勢危，高盛分析報告預警10月波動，美息走勢、企業季報及美國政府停擺都牽動市場的神經，自1928年以來，標普500指數在10月歷史波動比其他月份高出20%，尤其最近數十年，波動性更大。同時，英偉達創辦人黃仁勳減持股份停不了，在第三季季結前數日，沽售22.5萬股英偉達股份，涉及逾4000萬美元，折合3億多港元，美國科技股見頂信號十分明顯，投資者應知所進退。



發達國債務危機升溫



此外，市場對發達國財政、債務風險日益擔心，美國、歐洲、日本主權債價格持續受壓，德意志銀行最近所進行的調查結果令人震驚，市場認為債務爆煲機會最高的五個國家，第一位為法國，跟著是英國、美國，之後是日本及意大利，其中法國有可能在兩年來出現債務危機。值得留意的是，一旦歐洲債務出事，可能出現連環債務爆煲，美國也劫數難逃。因此，美國長期國債價格跌勢未止，美聯儲減息也難遏制長期利率上升，融資成本長期高企，必對美國經濟造成嚴重傷害。



目前市場嚴重低估美國債務爆煲、經濟下行的風險，當心投資者樂觀情緒迅速逆轉，華爾街股市難逃大冧市的厄運。