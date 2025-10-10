兩部門發布公告　治理價格無序競爭

中評社北京10月10日電／據新華社報導，價格競爭是市場競爭的重要方式之一。為規範市場價格行為，維護良好市場價格秩序，助力高質量發展，國家發展改革委和市場監管總局9日發布《關於治理價格無序競爭 維護良好市場價格秩序的公告》。



公告指出，實行市場調節價的商品和服務，經營者應當按照《中華人民共和國價格法》規定，遵循公平、合法和誠實信用的原則，以生產經營成本和市場供求狀況為基本依據，依法行使自主定價權，自覺維護市場價格秩序，共同營造公平競爭、有序競爭的市場環境。



根據公告，發展改革、市場監管部門要會同行業主管部門加強政策宣貫，提示經營者依法合規經營，提升產品質量和服務水平。對涉嫌價格無序競爭的經營者進行提醒告誡，要求其自覺規範價格行為，嚴守價格競爭底線。對提醒告誡後仍未規範價格行為的經營者予以重點關注，必要時開展成本調查、價格監督檢查，發現價格違法違規問題的，依法予以查處。



公告指出，經營者應當嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》規定，自覺規範招標投標行為，不得以低於成本的報價競標，保障產品和服務質量。



“公平、適度的競爭有利於促進市場優勝劣汰，提升資源配置效率。”中國宏觀經濟研究院研究員劉志成表示，公告根據現行價格法、招標投標法等法律法規，從調研評估行業平均成本、開展提醒告誡、加強監管執法等方面提出了明確的要求，引導企業依法合規經營，將對治理價格無序競爭發揮重要作用。



在中國社會科學院工業經濟研究所研究員鄧洲看來，治理價格無序競爭要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，當務之急是要規範市場價格秩序。長遠看，要通過因地制宜發展新興產業、優化技術創新環境、加強標準制定、壯大國內消費市場等舉措，推動企業跳出依靠投資驅動的傳統發展路徑，從根本上構建更加高效規範的市場競爭環境。