港大研究：膳食油酸有助提升抗癌力

中評社香港10月10日電／﻿大公報報導，港大醫學院昨日（9日）公布最新研究，發現膳食中的特定脂肪酸能顯著增強人體免疫系統抗擊癌症的能力。研究團隊發現，橄欖油及堅果中常見的健康脂肪酸“油酸”，能顯著提升具抗癌特性的免疫細胞γδ－T細胞功能；相反，棕櫚油及肥肉中的“棕櫚酸”則會削弱這類細胞攻擊腫瘤的能力。



研究人員通過血液樣本分析，進一步證實了油酸水平與癌症免疫療法的療效存在相關性。這項突破性研究提出了一種通過補充膳食油酸來增強γδ－T細胞抗腫瘤免疫的新方法。



橄欖油牛油果富含油酸



領導此項研究的港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系教授塗文偉表示，這項研究表明，補充膳食油酸，特別是攝入橄欖油、牛油果等富含油酸的食物，可以增強γδ－T細胞的免疫監視功能，從而提升癌症治療效果。



因此，個人化飲食可作為一種有效策略，用於增強免疫功能並輔助癌症治療。例如對癌症患者而言，這意味著簡單的飲食調整，如多攝入橄欖油、牛油果、堅果等富含油酸的食物，減少加工食品、棕櫚油和肥肉等棕櫚酸來源，可能有助於提高癌症治療效果。



此外，針對油酸代謝機制開發的新型藥物，有望提升γδ－T細胞療法的療效。通過將營養干預與免疫療法結合，或可助癌症患者獲得更好的治療效果。