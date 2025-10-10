科技園提供近4000萬元支援生物醫藥初創

科技園升級“生物醫藥科技培育計劃”，加強支援生物醫藥初創。（大公報） 中評社香港10月10日電／﻿大公報報導，香港科技園公司昨日舉辦“生物醫藥科技培育計劃”（Incu－Bio）全新里程啟動禮，宣布計劃由1.0升級至2.0，為初創公司提供最高達3970萬元的資金支援，並引入“1＋1＋2年”里程碑框架，加速項目走向臨床前試驗，協助初創更快將創意落地，邁向商業化。來自內地的科金生物（Danaus GT）負責人表示，企業透過與高校實驗室合作取得技術突破，期望在融資方面獲得更多支持。



香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，培育計劃主要有兩方面升級，其一是推前加速時點，隨著AI等趨勢愈發明顯，企業不應待正式進入孵化器後才加速，因此2.0讓企業在更早期便可與科技園協作，提升效率和成功率。其二是更強的成果導向與“共創”模式，注重建立與產業夥伴的共創關係，打造具商業可行性的解決方案，並在價值鏈及商業模式、法規與臨床試驗策略等方面更早、更深度介入。



粘清澤介紹，“1＋1＋2年”里程碑旨在為初創提供清晰路線圖：首年即使研究尚未完全成型，團隊亦需及早思考商業化路徑，主動與產業界及潛在用戶溝通，明確定位與產品方向；第二年在初步成果基礎上，面向目標用戶進行驗證，確認產品是否真正符合需求、如何銷售、具備哪些競爭優勢；其後兩年則聚焦走向臨床前試驗的準備與布局。此框架有助創始人、科技園團隊及各方形成共識、同步節奏，系統性推動創新進程。



在吸納產業類別方面，粘清澤指出，科技園在1.0階段主要聚焦檢測（Diagnostics）、醫療器械（Medical Devices）及治療（Therapeutics）三大類別。近年受AI技術快速發展帶動，相關設備與應用愈見豐富，預計AI相關初創亦會增加；惟整體而言，科技園仍將在上述三大重點範圍內選拔企業。

