兩部門：2027年雲計算標準至少增30項

中評社北京10月10日電／據新華社報導，記者9日獲悉，工業和信息化部、國家標準化管理委員會日前印發《雲計算綜合標準化體系建設指南（2025版）》，其中提出到2027年，新制定雲計算國家標準和行業標準30項以上，開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家。



雲計算作為信息技術發展和服務模式創新的集中體現，對加快發展新質生產力、賦能產業轉型升級、構建良好數字生態具有重要支撐作用。經過多年的快速發展，我國雲計算產業已形成龐大的市場規模，新興技術持續演進、行業應用融合發展，亟需完善雲計算標準體系。指南旨在加強雲計算標準化工作頂層設計，以高水平標準引領雲計算產業高質量發展。



指南從基礎標準、技術標準、服務標準、應用標準、管理標準和安全標準等6個方面提出建設內容，主要內容包括：規範雲計算技術、服務、應用等相關的概念定義；規範計算、存儲、網絡、一體化等相關技術和軟硬件產品的技術要求；規範雲計算在各行業中的應用等要求。



在保障措施方面，指南明確要充分發揮雲計算標準化技術組織作用，引導企業在研發、設計、交付部署、運營運維、質量管理等環節對標達標，加快雲計算國際標準轉化，提升國際國內標準關鍵指標的一致化程度等。