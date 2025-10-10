湖南省人大常委會黨組書記烏蘭接受調查

2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區狼山鎮街道機關黨總支組織黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月10日電／中央紀委國家監委網站訊，湖南省人大常委會黨組書記、副主任烏蘭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。