【
大
中
小
】 【
打 印
】
湖南省人大常委會黨組書記烏蘭接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-10-10 11:19:23
2025年6月5日，江蘇省南通市崇川區狼山鎮街道機關黨總支組織黨員幹部參觀以中央八項規定精神為主題的廉政展館。（圖片來源：新華社）
中評社北京10月10日電／中央紀委國家監委網站訊，湖南省人大常委會黨組書記、副主任烏蘭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
福建南安系統施治 加大風腐同查力度
(2025-09-28 16:09:16)
江蘇宜興緊盯重點領域 斬斷貪腐利益鏈
(2025-09-28 16:08:03)
廣東：靶向發力打通堵點讓政務服務廉潔高效
(2025-09-28 16:07:16)
西安通報5起違反中央八項規定精神問題
(2025-09-28 16:05:53)
企地紀檢監察機構聯動 保障重大工程落地
(2025-09-28 16:04:49)
紀檢監察機關監督保障創新驅動戰略深入實施
(2025-09-28 15:44:58)
檢察機關依法對馬豐勝涉嫌受賄案提起公訴
(2025-09-23 15:26:01)
西藏林業和草原局原黨組副書記接受審查調查
(2025-09-17 17:56:32)
中央宣傳部原副部長張建春受賄案一審宣判
(2025-09-17 13:01:23)
反腐敗治理綜合效能不斷顯現
(2025-09-17 13:00:37)