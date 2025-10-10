【
劉小濤任江蘇省代省長
http://www.CRNTT.com
2025-10-10 11:18:41
中評社北京10月10日電／據新華社報導，江蘇省第十四屆人民代表大會常務委員會第十八次會議10月9日決定，接受許昆林辭去江蘇省人民政府省長職務的請求，任命劉小濤為江蘇省人民政府副省長，代理省長。
