劉小濤任江蘇省代省長
　　中評社北京10月10日電／據新華社報導，江蘇省第十四屆人民代表大會常務委員會第十八次會議10月9日決定，接受許昆林辭去江蘇省人民政府省長職務的請求，任命劉小濤為江蘇省人民政府副省長，代理省長。

