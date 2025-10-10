【
“十四五”特殊困難老人家庭改造224萬戶
http://www.CRNTT.com
2025-10-10 11:27:57
中評社北京10月10日電／據新華社報導，民政部部長陸治原10月10日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”期間我國完成特殊困難老年人家庭適老化改造224萬戶，建成示範性社區居家養老服務網絡500個、示範性老年友好型社區2990個、老年助餐點8.6萬個，高齡津貼、經濟困難老年人服務補貼、失能老年人護理補貼等各類津貼補貼惠及4945.2萬老年人，進一步增進了老年人福祉。
