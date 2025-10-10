“十四五”兒童福利保障制度建設獲重大進展

中評社北京10月10日電／據新華社報導，民政部部長陸治原10月10日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”期間，我國兒童福利保障制度建設取得重大進展，將事實無人撫養兒童、留守兒童、流動兒童納入國家保障和關愛服務範圍，覆蓋各類困境兒童的保障關愛體系已基本建成。集中養育孤兒、社會散居孤兒、事實無人撫養兒童基本生活保障標準較2020年分別增長26%、32%和31%。