首批疏解央企正式遷駐雄安新區

中評社北京10月10日電／據新華社報導，10月9日，中國華能集團有限公司、中國中化控股有限責任公司舉行升旗儀式，這標誌著作為雄安新區首批疏解央企的中國華能和中國中化正式遷駐雄安。



作為首批疏解央企，中國華能和中國中化積極全面融入雄安新區規劃建設。目前，中國華能總部及直屬單位的1000餘名員工已在雄安新區進入常態化辦公狀態。中國中化總部已步入常態化辦公階段，近1000名總部及相關配套單元的員工已在新辦公場地有序開展工作。



雄安新區高度重視承接北京非首都功能疏解工作，為央企在雄安的發展提供全方位支持與保障。從辦公場地的規劃建設到員工生活的配套服務，新區相關部門主動對接企業需求，在政策落實、資源協調等方面高效協同，確保了企業搬遷過渡平穩有序。此次中國華能和中國中化順利遷駐並實現常態化辦公，為後續更多央企疏解入駐積累了寶貴經驗。



中國華能相關負責人稱，下一步，中國華能將充分發揮產業優勢，立足當好推進高水平科技自立自強、建設現代化產業體系、發展新質生產力的“三個排頭兵”，持續做好能源保供、經營提效、綠色發展等各項工作，在服務黨和國家工作大局中展現擔當作為。



“中國中化深刻認識到此次遷駐雄安，對公司發展而言是一次難得的歷史機遇，是公司全面融入國家戰略大局、深度參與雄安新區建設的關鍵一步。”中國中化相關負責人表示，下一步，中國中化將以雄安為新的戰略支點，充分發揮自身在科技創新、產業發展、綠色轉型等領域的優勢，與雄安新區同頻共進、共生共榮。



此次中國華能和中國中化的正式遷駐，不僅是兩家央企自身發展歷程中的重要里程碑，更是雄安新區承接北京非首都功能疏解的重要階段性進展。兩家龍頭央企在雄安落地扎根，將進一步帶動相關產業鏈上下游企業向雄安新區集聚，促進新區產業結構優化升級，加速構建高質量發展的產業生態體系。同時，央企員工的大規模入駐也將為雄安新區帶來人才、技術等優質資源，推動城市功能完善和城市活力提升。



