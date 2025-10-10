】 【打 印】 
廣西啟動自然災害救助四級應急響應
　　中評社北京10月10日電／據央視網消息：據“廣西應急管理”微信公眾號消息，廣西壯族自治區防災減災救災委員會辦公室發布關於啟動自治區自然災害救助四級應急響應的通知。

　　針對今年第21號台風“麥德姆”（強台風級）造成的災情，根據《廣西自然災害救助應急預案》有關規定，自治區防災減災救災委員會辦公室決定於10月10日10時啟動自治區自然災害救助四級應急響應，請各市、各有關單位按照預案要求做好救災救助工作。


