發改委：北京非首都功能疏解項目進展顯著

中評社北京10月10日電／據新華社報導，記者10日從國家發展改革委獲悉，近年來，國家發展改革委認真履行中央區域辦職責，會同有關方面始終牢牢牽住疏解北京非首都功能這個“牛鼻子”，壓茬推進標誌性疏解項目在雄安新區落地建設，目前取得了積極進展和成效。



高校方面，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）4所高校的雄安校區正加快建設，北京理工大學、北京航空航天大學、華北電力大學、北京語言大學、中國傳媒大學5所高校的雄安校區已明確選址用地，正在編制總體規劃建設方案。



醫院方面，北京大學人民醫院雄安院區正加快推進主體結構施工，北京協和醫院國家醫學中心（雄安院區）於今年9月29日開工建設，阜外醫院、整形外科醫院、廣安門醫院雄安院區已明確選址用地，正在有序開展可研報告編制等前期工作。



央企方面，中國星網總部及4家所屬企業於2024年10月入駐雄安辦公，目前穩定運營；中國中化、中國華能於今年10月9日正式入駐雄安總部辦公；中國礦產總部項目主體結構已封頂。中國大唐、中國華電、中國誠通、中國農業發展集團4家央企已完成選址供地，目前正在加快推進項目方案設計。國家電網、中國中化、中國華能所屬的30家二三級子公司完成遷址註冊。



據悉，下一步，中央區域辦、國家發展改革委將會同有關方面按照黨中央、國務院決策部署，積極穩妥推進後續疏解項目落地建設，推動雄安新區進一步完善市政和公共服務配套設施，落實落細住房、人才、教育、醫保等疏解支持政策舉措，真正讓疏解人員在雄安留得下、發展好。