駐中國建築紀檢監察組破解供應鏈監管難題

這是《中國共產黨紀律處分條例》單行本（2024年12月27日攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站消息，“以安裝公司紀委為例，上半年辦結的案件中，高達八成與供應鏈相關。”近日，在中央紀委國家監委駐中國建築紀檢監察組召開的工作推進會上，分組研討環節伊始，中建安裝公司紀委書記顔志凱首先提出了一個數據。他進一步說：“對於建築施工企業而言，供應鏈管理覆蓋招標、採購、履約、結算等多個關鍵環節，是廉潔風險集中、腐敗問題易發高發的重點領域。”



結合當前供應鏈管理方面的監督工作，顔志凱分析了痛點難點。“當前仍側重在事後追責，事前事中監督薄弱，在‘防未病’方面下的功夫不足。”顔志凱坦言，此外，供應鏈管理專業性強，相關違紀違法行為具有一定隱蔽性，監督發現問題難度較大。



對此，中建西部建設公司紀委書記王金雪也有感觸。“供應鏈管理涉及採購、物流、財務等多個環節，要積極探索運用大數據手段賦能監督。”王金雪說，“目前，我們正在推進數據中台信息系統的建設，整合多個數據系統資源，著力破解‘信息孤島’，借助數據匯集、碰撞比對、關聯分析等，不斷提高發現問題線索的精準度和穿透力。”



這次工作推進會，是為了總結今年以來工作，安排部署下階段任務而組織召開的。會上，駐中國建築紀檢監察組有關負責同志、中國建築二級單位紀委書記等90餘位紀檢監察幹部，圍繞風腐同查同治、隊伍建設等重點工作，展開深入交流，分析短板弱項、總結工作經驗，助力提升紀檢監察工作規範化法治化正規化水平。



供應鏈管理是國企領域監督治理的重要方面。近年來，駐中國建築紀檢監察組與中國建築集團黨組同向發力，重點糾治靠企吃企、套取挪用、內外勾連等突出問題，推進“親清”供應鏈生態建設。研討會上，結合工作實際，與會人員紛紛提出對策建議。如，要強化對“一把手”、關鍵崗位人員的監督，明確權力邊界與禁止性行為；要構建跨部門協同機制，形成供應鏈管理監督的大監督格局，建立紀檢與審計、物資採購等業務部門線索雙向移交、信息實時共享及聯合研判機制；要注重查處案件與系統整治相結合，著力推動完善物資監管等流程、制度，真正達到治根本、管長遠的效果。

