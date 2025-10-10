福建聚焦隊伍建設　鍛造紀檢監察鐵軍

中評社北京10月10日電／據中央紀委國家監委網站消息，“這個案件談話突破環節的技巧運用，值得我們反復學習琢磨。”日前，在福建省泉州市安溪縣紀委監委協作片區案件復盤會上，新進紀檢監察幹部王世傑分享實戰心得。



把新進幹部安排到執紀執法一線進行實戰練兵，是該縣紀委監委推動新進幹部成長的有效手段之一。



今年以來，福建省紀委監委圍繞紀檢監察幹部能力提升，在全面調研的基礎上，將省、市、縣三級紀檢監察機關、派駐機構以及企業、高校紀檢監察機構等各層次各領域幹部納入一體化培養計劃，從政治、業務、實戰三個方面精準施訓，全方位打造骨幹力量充足、梯次結構合理的紀檢監察隊伍。



“我們調研發現，新進幹部政治歷練少、業務不熟悉，綜合崗位幹部缺少一線執紀執法經驗，少數幹部存在短板弱項。”福建省紀委監委有關負責同志說。



對此，該省紀委監委制定《關於全省聯動開展實戰練兵實施全員培養計劃的工作方案》，要求省、市、縣三級紀委監委加強對幹部監督執紀執法能力情況調研，組織填寫紀檢監察幹部參與監督執紀執法情況統計表，分析研判幹部業務能力方面存在的短板弱項，按照不同類型，分類建立幹部信息庫，並以此為參考，有針對性地抽調無相關經歷幹部參與專案工作，培訓後做好統籌調度和跟蹤問效。



緊盯政治素養提升，福建省紀委監委在學習培訓中把學習黨的創新理論作為第一課，示範帶動全省各級紀檢監察幹部始終堅持正確政治方向，堅決做到對黨絕對忠誠、政治上絕對可靠。各級紀委監委用好本地紅色文化資源，在教育培訓中深入開展理想信念教育和政治忠誠教育，教育引導參訓學員嚴守黨的政治紀律和政治規矩。



從加強業務指導入手，聚焦基層業務需求，該省紀委監委加大對培訓師資、課程等支持力度，圍繞數據分析研判與實戰應用、談話突破及筆錄製作、線索處置及辦案安全等方面，持續深化“送教下鄉”，打造9門精品課程供市縣培訓使用，並運用“基層工作大家談”等平台，組織拍攝筆錄製作、談話突破、線索初核等主題視頻，供幹部學習借鑒。

