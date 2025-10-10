【
新疆社會科學院原黨委委員楊小林接受調查
http://www.CRNTT.com
2025-10-10 14:49:28
中評社北京10月10日電／中央紀委國家監委網站訊，據新疆維吾爾自治區紀委監委消息：新疆社會科學院原黨委委員、副院長楊小林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。
