香港街頭（圖片來源：新華社視頻截圖） 中評社北京10月10日電／據新華社報導，題：雙節叠加 熱鬧非凡——國慶中秋假期香港旅遊市場欣欣向榮



謝妞、王昕怡



國慶中秋假期結束，香港收穫亮眼成績單：特區政府入境事務處9日公布的數據顯示，一連八天的雙節“超級黃金周”期間，已錄得內地入境旅客逾140萬人次；香港旅遊業議會統計，假期前6天入境旅行團逾千個。從“中國紅”到“中秋月”，這個雙節假期香港推出豐富的文旅“大餐”，各項節慶活動精彩紛呈，消費市場熱氣騰騰，假日經濟活力持續釋放。



攜程集團酒店業務部港澳區總經理梁嘉欣表示，今年國慶中秋假期香港位居內地旅客熱搜目的地第四位。香港酒店預訂數據表現亮眼，各星級酒店預訂“間夜數”及平均價同比均有顯著增長。香港餐飲聯業協會會長黃家和估算，這個假期餐飲業平均每日營業額近3億港元，同比上升10%。



消費市場蓬勃發展



香港素有“購物天堂”之稱，得益於提升行李物品免稅額度等中央惠港政策的助力，這塊“金字招牌”如今更加閃亮。一家香港的消費者洞察顧問公司調查顯示，香港是內地高淨值人士今年國慶中秋假期出游的首選地。



尖沙咀、銅鑼灣等商圈人潮湧動，多家品牌店門前消費者排隊入場。有不少商場利用假期推出滿減、返券等優惠活動，用“真金白銀”激發消費活力。尖沙咀一家高端商場發言人表示，假期人流同比上升12%，旅客消費額同比上升近20%。



記者在走訪中發現，“新中式”消費持續升溫。以古法黃金工藝為特色的老鋪黃金，假期前夕在中環開設超過400平方米的旗艦店，這也是老鋪黃金在港開設的第三家門店。北京旅客李女士告訴記者，她本次來港以購物為主，在款式、價格方面，香港仍有一定優勢，“金價現在是高位，趕上滿減活動，再叠加匯率優勢，基礎款比內地省約2000元人民幣”。

