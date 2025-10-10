雙節澳門累計超553.6萬人次出入境

中評社北京10月10日電／據新華社報導，記者9日從澳門特區政府治安警察局獲悉，10月1日至8日，累計錄得超過553.6萬人次出入境，日均約69.2萬人次。今年日均客流較2019年國慶七天假期日均客流上升20.9%，與去年七天假期日均相比亦增長2.2%。其中，10月4日單日出入境總量達82.1萬人次，創下國慶黃金周假期澳門單日最高通關紀錄。



通關口岸方面，關閘口岸仍是市民旅客進出澳門的主要通道，8天共計281.5萬人次出入境，占全澳出入境總量的50.9%；青茂口岸錄得86.1萬人次，占比15.6%；橫琴口岸及港珠澳大橋澳門口岸分別錄得83.6萬及62.3萬人次，各占總量的15.1%與11.3%；海空口岸方面，外港碼頭、氹仔客運碼頭、內港碼頭及澳門國際機場的客流量分別占總量的1.2%、2.2%、0.7%及3%。



訪澳旅客方面，8天共錄得約114.4萬人次入境，日均約14.3萬人次，較2019年同期日均增長2.8%，較去年日均亦上升1.9%。通關人員結構方面，內地旅客為主要群體，約94.2萬人次，占比82.4%；香港及台灣地區旅客分別約12.8萬、1.6萬人次，各占11.2%、1.4%；其他旅客則有5.7萬人次，占5%。10月4日單日訪澳旅客達19.1萬人次，刷新國慶黃金周假期澳門的單日最高紀錄。