百家重點企業落戶香港　釋放強勁動能

10月9日，重點企業簽約儀式在香港特區政府總部舉行。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月10日電／據新華社報導，“中國在文化產業發展中潛力巨大，因此要發展中國市場，香港無疑是最佳選擇。”阜博集團的董事長王揚斌與特區政府引進重點企業辦公室交流後，決定將公司發展重點項目“全球AI數字知識產權保護和貿易平台”落戶香港。



9日在香港特區政府舉行的重點企業簽約儀式上，第五批18家重點企業簽約落戶，當中包括3家全球領軍醫藥企業，以及人工智能大型語言模型、自動駕駛技術、微電子、跨境金融服務等行業的領軍者等。



與會的業內人士表示，香港“搶企業”策略真正地將“有為政府”和“高效市場”相結合。此舉能長遠提升香港競爭力，推動香港產業發展，加速釋放香港強勁動能。



香港特區政府引進重點企業辦公室成立兩年多來，已有100多家高潛力重點企業先後落戶香港。這些重點企業預計為香港帶來約600億港元投資，並創造約22000個就業職位，帶動眾多外延產業發展，為香港創科生態和經濟注入強勁動力。



政策引領之下，良好的營商環境讓優質企業更加看好香港。“我們是數字內容資產保護與交易軟件服務提供商，香港的法治環境和英文環境，給我們的團隊帶來便利。”王揚斌說，目前集團已簽約入駐港深創科園，並在香港設立研發中心。



“特區政府積極營造有利於醫療創新的環境、推動基層醫療改革政策，以及促進區域協作的制度框架，這些有利因素使我們能夠在香港推動更契合本地需求的方案。”羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理何艾媚在簽約儀式上說。



特區政府財政司司長陳茂波在致辭時表示，重點企業可通過香港找到所需的資金、優秀人才、策略夥伴、完善的創科生態和聯通全球的合作網絡。香港與粵港澳大灣區其他城市的協作日益深化，為人工智能、生物科技和新能源等行業創造龐大的機遇。其中，河套深港科技創新合作區是合作亮點之一，將試行促進人流、資金、貨物及數據流通的創新政策。

