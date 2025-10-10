張曼莉：巾幗力量閃耀香港科技創新舞台

中評社北京10月10日電／據新華社報導，加速建設國際創新科技中心的香港，正積極展現其在推動女性參與科技創新方面的努力與成就。香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉近日接受新華社記者專訪時表示，香港女性不僅是科研領域的“領航者”，更是產業舞台的“實幹家”，呈現出百花齊放的生動局面。



張曼莉指出，特區政府將創新科技發展置於頭等位置，通過“兩路發力”策略推動創科發展。一方面，特區政府致力於打造上、中、下游協同發展的創科生態圈，既強化上游基礎科研，爭取在前沿性、引領性甚至顛覆性科技上實現突破，同時也在中下游推動成果轉化和產業化，以構建香港的科技產業體系。



另一方面，以“三大創科園區”（包括香港科學園、數碼港以及即將開園的河套深港科技創新合作區香港園區）與“五大研發機構”為戰略平台，匯聚全球創科資源與人才。



“在香港創科生態上，女性發揮著很重要和關鍵的作用。在科研端，香港培育了許多世界知名的女科學家。”張曼莉舉例道，世界知名的腦神經科學家、香港科技大學校長葉玉如教授，中國科學院院士、亞洲首位獲得貝勒獎牌的科學家任咏華教授，以及香港中文大學消化疾病研究全國重點實驗室主任於君教授，都是香港女科學家的傑出代表，還有不少青年女科學家成為後起之秀。“憑著深厚的學術造詣，她們成為推動產學研發展的中堅力量。”



產業端的女性力量同樣令人矚目。張曼莉提到，在“InnoHK創新香港研發平台”上，一家由女科學家聯合創辦的初創企業，僅兩年便成長到接近“獨角獸”規模，產品行銷全球；香港科學園、數碼港培育的企業家中，女性企業家也占據一定比例。值得關注的是，在創科治理層面，特區政府助力成立的粵港澳大灣區院士聯盟、國際院士聯盟均由女性擔任領導，成為香港創科治理的堅實棟梁。



為進一步釋放女性創科潛力，特區政府從政策、平台、生態三方面發力，打造平等發展環境。“香港作為開放多元的國際大都會，為男女提供平等機會。”張曼莉介紹，在香港，女性占人口比例超過一半；香港的註冊會計師和律師當中，超過一半是女性；在特區政府管治團隊中，15位局長中有7位女性。



“這些數字相比20年前有大幅增長，充分體現香港女性‘巾幗不讓須眉’，女性‘撐起半邊天’的力量愈發強勁。”張曼莉說。

