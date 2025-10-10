全球大學排名出爐　港保持5所大學躋身百強

中評社北京10月10日電／據新華社報導，英國泰晤士高等教育最新公布的2026年世界大學排名顯示，香港高校繼續位列頂尖，5所大學躋身世界百強。



香港特區政府教育局發言人9日表示，香港高校的排名成績令人鼓舞，充分肯定香港專上教育界別精益求精、奮發圖強的成果，並見證特區政府在建設香港成為國際專上教育樞紐上取得顯著進展。



發言人表示，根據該排行榜，香港8所獲大學教育資助委員會資助的大學榜上有名，其中香港大學上升兩位至全球第33名，香港中文大學上升三位至第41名，香港科技大學上升八位至第58名，香港城市大學上升三位至第75名，香港理工大學上升一位至第83名。



香港浸會大學由第251至300組別，升至第201至250組別。香港教育大學和嶺南大學為新上榜，香港教育大學排第195位，嶺南大學在第301至350組別。



香港大學校長張翔表示，該校將繼續秉持追求卓越的精神，通過頂尖教研成果及創新知識交流，履行作為全球頂尖學府的使命，為香港和國家高質量發展作出更大貢獻。



香港中文大學校長盧煜明說，此次排名反映該校在教學、研究及國際化方面的持續進步，學校將致力培養具有全球視野、學術卓越並立志回饋社會的未來領袖。



香港教育大學校長李子建表示，該校首次參與泰晤士高等教育世界大學排名，位列第195位，學校將繼續追求卓越，培育具正向價值觀與遠見的未來人才，為國家和香港特區作出更大貢獻。



嶺南大學校長秦泗釗表示，該校近年在科研產出與論文被引影響力方面取得顯著進展，並致力成為數字時代領先的文理融合研究型博雅大學，深信這些努力將在未來各項國際排名中不斷展現成效。