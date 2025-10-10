澳門國際貿易投資展覽會將突出創新元素

中評社北京10月10日電／據新華社報導，記者9日從澳門特區政府招商投資促進局獲悉，第三十屆澳門國際貿易投資展覽會將於22至25日在澳門金光會展舉行，參展參會國家及地區逾40個。



本屆展會以“招商全球 商聚澳門”為主題，邀請廣州市作為夥伴市，以創新思維豐富展會內涵，持續深化澳門經貿平台功能。展會將舉辦超過50場經貿會議及論壇活動，包括區域合作論壇及專業會議，全方位強化澳門作為區域性經貿平台的功能。同時，還將舉辦多場活動為客商搭建對接場景，持續提升展會效益。



本屆展會新設多個特色展館，包括“機器人產業展館”和“澳門大健康品牌出海館”，精準對接澳門“1+4”產業多元發展策略。展會劃分5個展區，分別是“夥伴市主題展區”“澳琴經貿展區”“中國內地經貿展區”“澳門本地企業展銷區”及“多元產業展區”，展現產業多樣性。



展會創新元素顯著增強，現場將首發首展逾20項產品和技術。同時，首次安排機器人化身宣傳大使走進社區進行快閃路演，展現科技與會展的深度融合。



本屆展會將與“第二屆中國—葡語國家經貿博覽會（澳門）”“澳門國際品牌連鎖加盟展2025”及“粵港澳大灣區人才高質量發展大會”同期同場舉行，實現資源叠加與效益最大化。



澳門國際貿易投資展覽會自1996年創辦以來，已成為澳門年度國際經貿盛事，是澳門首個獲得國際展覽業協會認證的專業展會。



