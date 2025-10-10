港深學生開啟“文化名人大營救”紅色研學路

中評社北京10月10日電／據新華社報導，由香港旅遊發展局與深圳市文化廣電旅遊體育局聯合主辦的“中國文化名人大營救”香港深圳學習之旅9日在香港抗戰及海防博物館舉行起步禮，約100名港深中學生展開一日旅程。



本次學習之旅首站在香港抗戰及海防博物館展開，導賞員向學生們講解香港在抗戰時期的角色及歷史故事。隨後，學生們將參觀西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑、位於深圳的中國文化名人大營救紀念館，及深圳圖書館文化名人大營救圖書匯，通過研學旅遊體驗模式瞭解國家發展及香港的抗戰歷史。



香港特區政府在2025年施政報告中提出，推廣以“中國文化名人大營救”歷史為主題的紅色體驗研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識。



活動現場，香港旅發局主席林建岳致辭表示，旅發局善用香港多元化的旅遊資源，與業界緊密合作，推動主題旅遊路線發展。借著抗戰勝利80周年這個重要的契機，旅發局把這幾年開發和積累的紅色旅遊路線和研學景點按九大主題推出，提升和豐富旅客的旅遊體驗。



深圳市文化廣電旅遊體育局局長劉蕾表示，“中國文化名人大營救”是深港共同書寫的家國記憶，是攜手開發特色旅遊資源的寶貴財富。當前深港合作迎來高質量發展的黃金時期，港深兩地將致力打造這條紅色研學線路，讓年輕人讀到過去的故事，寫下未來的篇章。



香港特區政府旅遊事務專員張馮泳萍表示，通過這條寓教於游的紅色研學路線，希望能讓廣大市民和旅客在實地走訪中，切身感受歷史的厚重和溫度，感悟愛國志士舍生取義的英勇事跡，更加深刻瞭解香港抗戰歷史。



出發研學前，深圳外國語學校學生高書騏告訴記者，這次研學活動讓歷史課本中的文字走進現實，加深理解抗戰勝利的歷史意義，以及香港在其中發揮的重要作用。