3年逾5000罰單　塞車黑點違泊嚴重

中評社北京10月10日電／據大公報報導，九龍東彩虹回旋處與新清水灣道一帶，違泊情況嚴重，警方回復《大公報》查詢指出，自2023年起至2025年8月，黃大仙警區在清水灣道、彩虹邨及彩雲邨一帶共開出5,230張“定額罰款通知書”，當中以牛池灣街市段最為嚴重，2023年達1,436宗，2024年為1,068宗，今年頭八個月亦有505宗。



大公報記者實地觀察，沿新清水灣道到西貢方向，到夜晚十時後，車流明顯減少，但牛池灣公共交通總站（近彩雲聖若瑟小學前）卻泊滿數十輛小巴及旅遊巴。有居民指出，這位置多年來夜晚變成“臨時停車場”，形同浪費。



警方表示，十分關注公共服務車輛司機的駕駛態度及行為，並會因應情況，不定期作出相應部署及採取相關執法行動，對不負責任及其他危險駕駛行為嚴厲執法，以保障道路使用者的安全。而且黃大仙警區一直關注區內的違泊問題，外勤人員不時在區內巡邏，並會根據“重點交通執法項目”對交通違例事項採取執法行動，以保障道路使用者的安全及權利。



此外，警方承認夜間確有大量小巴停泊新清水灣道，但因屬低流量時段，暫未構成主要塞車問題。不過，若遇突發事故或緊急車輛通過，仍可能阻礙通行，會進一步關注事件。