浸大研中草藥配方　有助改善抑鬱

中評社北京10月10日電／據大公報報導，記者戴東報導：今日是世界精神衛生日，浸大研究發現一種中草藥配方可有效改善“症狀不足型抑鬱發作”，反映中醫藥在應對精神健康問題上具備潛力。



“症狀不足型抑鬱發作”（DEIS）是一種輕度精神健康問題，據瞭解，全球多達約11%的人口患有DEIS，影響生活質素。



浸大中醫藥學院研究團隊早前就中草藥配方DEP-2306成年患者的效用進行研究，DEP-2306的主要成分包括鬱金、白芍、浮小麥和刺五加，能夠“疏肝”以緩解抑鬱、“寧神”以改善睡眠質素和減低焦慮，並“益氣”以紓緩疲勞。67名18至65歲本地DEIS患者早前接受四星期的DEP-2306治療，結果顯示，患者的相關睡眠及精神健康狀況有顯著改善。例如，抑鬱嚴重程度指數平均從11.8顯著下降至6.7；焦慮水平指數平均從10.6降至6.0；睡眠質量指數均由10.3改善至7.9。約四成參加者抑鬱病情緩解，症狀顯著減輕。有關研究結果已於學術期刊《Stress and Health》發表。



浸大協理副校長（臨床中醫藥）兼中醫藥學院臨床部講座教授卞兆祥教授表示：“該中藥配方具有以全人治療理念應對精神健康挑戰的潛力。這項研究為DEIS患者提供一種有效、安全，及時且社會標簽較少的替代治療方案，有助社會應對精神健康這個迫切的公共衛生挑戰。”