加沙停火第一階段協議前景如何？

中評社北京10月10日電／以色列政府10日凌晨宣佈，已批准與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）簽署的加沙停火第一階段協議。隨著以方完成批准程序，協議開始進入執行階段。



新華社報導，這份備受國際社會關注的協議具體包含哪些內容？各方作何反應？執行前景如何？



協議具體內容



以色列媒體10日披露了以色列、哈馬斯和調解人在埃及簽署的協議副本。根據相關內容，停火將分為六個步驟實施：美國總統特朗普宣佈“結束加沙地帶戰爭，各方同意為此採取必要措施”；在以色列政府批准後，戰爭將立即結束；人道主義援助立即全面進入加沙地帶；以軍將根據所附地圖撤至商定界線，這將在特朗普宣佈戰爭結束後並在以政府批准後的24小時內完成，且只要哈馬斯全面執行協議，以軍就不會返回加沙地帶；在以軍撤出後72小時內，哈馬斯釋放所有被關押在加沙地帶的以方被扣押人員，歸還已故人員遺體，同時以色列也將相應地釋放被關押的巴勒斯坦人員；由美國、卡塔爾、埃及和土耳其等國代表組成工作組，跟進雙方執行協議情況並進行協調。



以色列政府發言人9日說，以內閣會議結束後的24小時內，加沙地帶將實現停火。雙方接下來將交換被扣押人員，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）領導人馬爾萬·巴爾古提不在交換名單中。人員交換結束後，以軍將撤至商定界線，但仍將控制加沙地帶53%的領土。



哈馬斯高級成員烏薩馬·哈姆丹9日下午接受媒體採訪時說，協議規定以軍停止對加沙地帶的軍事行動，並從加沙城、加沙地帶北部、拉法及汗尤尼斯等地撤出，同時以方開放5個過境點允許人道援助物資進入加沙。



哈馬斯首席談判代表哈利勒·哈亞在9日晚間的聲明中提及“雙向開放拉法口岸”。他還明確人員交換的具體數量，即以方將釋放250名被判無期徒刑的巴勒斯坦人員，以及1700名在2023年10月7日之後被捕但未參與襲擊的人員，其中包括婦女和兒童。哈亞強調，已獲得斡旋方及美國政府的保證，“各方均確認戰爭已徹底結束”。

