敘利亞北部停火後再次爆發衝突

中評社北京10月10日電／據新華社：敘利亞國家通訊社9日援引敘國防部門消息報導，敘庫爾德武裝主導的“敘利亞民主力量”當天襲擊了敘北部阿勒頗省的敘政權武裝陣地，造成1名敘政權武裝人員死亡、多人受傷。



報導說，“敘利亞民主力量”襲擊了阿勒頗省東部提什林大壩附近的敘政權武裝陣地，該組織兩天內十多次違反7日達成的停火協議，對阿勒頗省東部的敘政權武裝陣地頻繁發動襲擊。



同日，“敘利亞民主力量”在社交媒體發表聲明否認主動發起襲擊，聲稱“挫敗滲透企圖”。聲明說，敘政權武裝人員9日早上試圖滲透“敘利亞民主力量”在提什林大壩附近的一個陣地，“敘利亞民主力量”武裝人員發現後與之交火。



7日，敘利亞政權武裝宣佈與“敘利亞民主力量”就敘北部和東北部所有戰線和軍事據點的全面停火達成一致並立即執行。



去年年底，敘政局發生劇變，艾哈邁德·沙拉領導的武裝宣佈“解放大馬士革並推翻阿薩德政權”，隨後組建過渡行政部門。“敘利亞民主力量”由庫爾德武裝“人民保護部隊”主導，目前控制敘北部和東部大片地區。今年3月，“敘利亞民主力量”與敘臨時當局簽署協議，同意整合進國家機構，但協議實施並不順利。雙方近來在阿勒頗省等地不時發生小規模武裝衝突。