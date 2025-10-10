意大利總統馬塔雷拉會見王毅

中評社北京10月10日電／當地時間2025年10月9日，意大利總統馬塔雷拉在羅馬會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，馬塔雷拉請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，祝賀第12次意中政府委員會會議取得積極成果，表示意中都是文明古國，都倡導和平、合作的價值理念，都堅持通過對話解決分歧。當今世界複雜動蕩，對抗沒有贏家，對話才是出路。中國在國際社會中享有盛望，擔當著日益關鍵和重要的角色，意方期待中國為世界和平穩定做出更大貢獻。



王毅轉達習近平主席的親切問候，表示總統先生是中國的好朋友，任內兩度對華國事訪問，體現發展中意關係的積極意願和對中國人民友好情誼。中方也重視意大利在歐洲和世界上的影響，願同意方一道落實兩國領導人共識，加快推進中意全面戰略伙伴關係行動計劃，確保兩國關係更加穩健、更具韌性、更富成果，不僅助力兩國發展振興，提高人民福祉，也為世界和平承擔應盡責任。



王毅說，當今世界亂象叢生、信任缺失，需要更多對話溝通，以增進彼此瞭解，深化相互合作。正像您所說，我們需要更多現代版的“馬可·波羅”，發揮不同文明間的橋梁紐帶作用。中意都是文明古國，悠久的文化積澱和深厚的歷史定力，使我們能夠以包容看待彼此不同，以智慧應對當今挑戰，以遠見開闢人類未來。習近平主席指出，各國生活在同一個地球村，應超越隔閡差異分歧，堅持共商共建共享，攜手構建人類命運共同體。習近平主席還為此提出四大全球倡議，提供了當今世界最需要的公共產品。特別是不久前提出的全球治理倡議，旨在鞏固強化聯合國主導地位，通過改革完善全球治理，建設更加公正合理的全球治理體系。希望意方也能積極參與，同中方一道踐行真正的多邊主義，為世界和平和人類文明進步作出新的貢獻。



馬塔雷拉贊同人類命運與共的理念，歡迎習近平主席提出的一系列重大倡議，認為完全符合國際社會的需要，符合各國人民願望。



雙方還就中東局勢、烏克蘭危機等交換意見，都認為衹有落實“兩國方案”，巴勒斯坦問題才能得到全面、公正、持久解決，同意就政治解決烏克蘭危機保持溝通。



訪問期間，王毅還同意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談、共同出席中意政府委員會第12次聯席會議並會見記者。