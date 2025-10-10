特朗普提議將西班牙“踢出”北約

中評社北京10月10日電／美國總統特朗普9日稱，由於西班牙拒絕大幅增加軍費，應考慮將西班牙“踢出”北約。此前，在美國壓力下，北約承諾將成員國年度國防支出在國內生產總值（GDP）中的佔比從目前的2%提高至5%。



新華社報導，特朗普在白宮會見到訪的芬蘭總統斯圖布時說，西班牙“沒有任何理由不這麼做”，或許應該將其“踢出北約”。他還要求歐洲領導人向西班牙施壓，“打電話問問他們為什麼總是拖後腿”。



在今年6月的北約峰會上，成員國承諾在2035年前逐漸將本國年度國防支出在GDP中的佔比提高至5%。西班牙首相桑切斯雖然在峰會宣言上簽了字，但仍堅持將本國國防支出維持在當前水平，即佔GDP的2.1%。



對此，特朗普曾威脅說，要在貿易談判中讓西班牙為拒絕進一步提升軍費支出而付出代價。據西班牙媒體8月報導，西班牙軍方已“徹底擱置”從美國購買F-35隱形戰鬥機的計劃。



特朗普政府一直要求北約其他成員國將國防支出在GDP中的佔比提高至5%，聲稱不能讓歐洲在防務問題上“搭美國的車”，這引發諸多盟友強烈不滿。但北約數據顯示，美國2024年軍費支出佔比為3.4%。特朗普聲稱，美國無須遵守5%的目標，但同時要求其他盟國必須履行義務。