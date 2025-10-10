美政府“停擺”繼續　本周超2萬航班延誤

中評社北京10月10日電／美國國會參議院9日依舊未能通過新的臨時撥款法案，聯邦政府繼續“停擺”。由於空中交通管制員嚴重短缺，本周以來全美已有超2萬架次航班延誤。



新華社報導，當天，民主黨和共和黨的提案均再度遭到否決，共和黨提案僅獲54票贊成，未能達到通過所需的60票。參議院最早將於10日再次進行投票。媒體分析說，由於兩黨在醫療補貼問題上陷入僵局，法案很快通過的機會渺茫。



美國總統特朗普繼續施壓民主黨作讓步。繼8日稱被迫休假的僱員或不能獲得補發工資後，特朗普9日在內閣會議上再次威脅要削減民主黨支持的政府項目，“我們將削減一些非常受歡迎但並不受共和黨歡迎的民主黨項目”。



據報導，由於空中交通管制員嚴重短缺，全美航班延誤情況更加嚴重，自6日以來全美已有超過2萬架次航班延誤。美國交通部長達菲9日在福克斯商業頻道上說，空中交通管制員缺勤人數激增正在造成嚴重的空中交通混亂，政府可能會解雇“停擺”期間多次缺勤的空中交通管制員。



在政府“關門”期間，所有空中交通管制員和機場安檢員等提供“必要服務”的政府僱員必須“無薪”上班。據報導，美國聯邦航空管理局目前有約3500名空中交通管制員的缺口，許多人在政府“停擺”以前就被迫加班。



另據福克斯新聞頻道報導，特朗普政府9日下午開始在全國各地機場播放視頻，指責民主黨造成政府“停擺”，導致大量航班延誤。國土安全部長諾姆在視頻中說：“國會民主黨人拒絕為聯邦政府提供資金，因此，我們許多業務都受到影響，大多數聯邦航空管理局員工都在無償工作。”



因參議院未能在聯邦政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，美國東部時間10月1日零時起，美國聯邦政府時隔近7年再度“停擺”。國會預算辦公室估計，政府“關門”將導致大約75萬名聯邦僱員被迫休假。