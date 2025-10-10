富權：“藍白合”已成共識郝龍斌率先提機制

中評社香港10月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：“藍白合”已成共識郝龍斌率先提機制。以下為文章內容。



中國國民黨主席換屆改選已進入“埋身”拼搏階段，並已形成鄭麗文與郝龍斌對拼的態勢。而在前段時間的政見辯論中，雖然六位參選人在其他領域的分歧明顯，但在“藍白合”和“尊盧”這兩個重大議題上卻都有高度共識，尤以鄭麗文和郝龍斌為甚。



在“尊盧”方面，由於是屬於國民黨的“家內事”，既然已經形成共識，相信屆時就將能水到渠成，自然達成。而“藍白合”則是國民黨與民眾黨兩個政黨的事務，而且還曾有過“藍白合”破局導致喪失“下架民進黨”絕佳機會的慘痛教訓，因而並非是國民黨單方懷有願景就可達成，必須具有可行性的策略及機制，而不是只憑“大拍心口”叫喊口號。



在六位參選人中，尤其是目前民調衝在前頭的鄭麗文，因為與民眾黨和柯文哲、黃國昌沒有任何“恩怨”，而且也曾有過衷心支持“藍白合”的表現，相對於郝龍斌與柯文哲之間存在著重大芥蒂，在“藍白合”這一“瓣”，應當是具有絕對優勢。如果她在競選的過程中，能夠在口頭呼喊“藍白合”的基礎上，推出實行“藍白合”的具體機制及措施，相信對於懷有“下架民進黨”強烈訴求的國民黨員，具有更大的吸引力，將手中的一票投給她。



鄭麗文似乎也有此意識，因而在國民黨中央舉辦的電視政見說明會的媒體提問環節中，被問及“二零二八”大選的“藍白合作”問題時表示，會以制度由兩黨決策產生一組“總統”候選人，可能是“藍藍”、“藍白”或“白藍”，重點就是要能贏，而非靠黨主席的個人喜好去決定。如果有人選最能代表“藍白合”勝選，應毫無保留支持，“公平的制度最重要”。



鄭麗文有提到“制度”，但仍然是屬於“空戰口號”，尚未能提出具體的機制。這就讓在“藍白合”議題上處於劣勢的郝龍斌，有機會“食住條水上”，接過話題，提出具體的“陸戰措施”，反超前於鄭麗文。他在接受媒體專訪時表示，藍軍要自己夠強，能主導後才談“藍白合”，為此，他規劃二階段計劃，先以明年“九合一”選舉作為試金石，由藍白兩大在野黨籌組“聯合提名委員會”，由藍白陣營共同找出彼此能接受的整合機制，透過黨對黨協商溝通，從議員到縣市長提名，都能開誠布公溝通。

