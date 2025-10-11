10月10日外交部記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月11日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆10月10日主持例行記者會，並就聯大第2758號決議、加沙衝突等問題回答記者提問。以下是記者會問答全文：



總台央視記者：我們注意到王毅外長剛剛結束對意大利的訪問。發言人可否進一步介紹此訪情況？



郭嘉昆：10月8日至9日，王毅外長應邀訪問意大利，同意大利總統馬塔雷拉舉行會見，同意大利副總理兼外長塔亞尼舉行會談並共同出席中意政府委員會第12次聯席會議。雙方就雙邊關係和國際形勢進行了坦誠深入交流，就打造更加穩定、更富成果的中意關係達成重要共識，訪問取得圓滿成功。



這是一次傳承友好之旅。中意友好交往源遠流長、歷久彌新，中意關係發展既是基於歷史交往的積澱，也是出於合作共贏的需要。雙方一致認為應堅定傳承兩國友好，深化政治互信，積極落實加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，助力兩國經濟發展，造福兩國人民。意方表示堅定奉行一個中國政策，對此決不會有任何動搖。



這是一次深化共識之旅。雙方一致認為，中意同為文明古國，應當也更有能力從歷史積澱中汲取智慧和啟迪，為應對全球緊迫性挑戰提供理性務實的中意方案。雙方都倡導和平、合作的價值理念，支持世界多極化和多邊主義，堅持對話協商解決分歧。意方贊同人類命運與共的理念，歡迎習近平主席提出的一系列重大倡議，認為完全符合國際社會需要，符合各國人民願望。



這是一次拓展合作之旅。雙方一致認為，中意政府委員會作為統籌規劃協調雙邊關係發展的最重要機制，為落實兩國領導人共識、促進各領域交流合作發揮積極作用，得到兩國各界信任和廣泛支持。此次會議達成的紀要具體翔實，涵蓋經貿、投資、人文、地方等各個領域，為中意合作下步發展指明了方向。雙方願推動貿易投資繼續增長，為彼此企業赴對方國家提供支持。雙方同意年內舉辦第14屆創新合作周和大學校長會，將推動農業科技、海洋科學、可再生能源、衛生健康、環境保護、災害管理等多領域合作與經驗交流。雙方將用好明年米蘭舉辦冬奧會契機加強相互支持，增進人民友好，深化民心相通。