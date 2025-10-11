外交部：賴雙十講話顛倒黑白、混淆視聽

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京10月11日電（記者 海涵）就賴清德“雙十”講話相關言論，外交部發言人郭嘉昆10日在例行記者會上予以駁斥。他指出，賴清德的講話顛倒黑白、混淆視聽，翻炒“民主對抗威權”謊言，老調重彈兜售“台獨”分裂謬論，歪曲挑戰歷史事實和國際共識，再次暴露其冥頑不化的“麻煩製造者”“危險製造者”“戰爭製造者”本性。



10日，賴清德在“雙十”講話中再次散布“台獨”言論，妄稱要求中國“停止扭曲聯大第2758號決議”，並奢談“將致力維護現狀，守護台海和平穩定”。



郭嘉昆就此指出，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是台海真正的現狀。當前，台海和平穩定最大的威脅是“台獨”分裂活動和外部干涉行徑。賴清德當局妄圖編造種種謊言推進“以武謀獨”“以武拒統”，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，必須旗幟鮮明反對“台獨”。台灣問題純屬中國內政，反對搞“兩個中國”“一中一台”，支持中國實現完全統一，是國際社會堅持一個中國原則的應有之義。



郭嘉昆表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法文件都確認了中國對台灣的主權，台灣回歸中國是世界反法西斯戰爭勝利的重要成果。聯大第2758號決議從政治上、法律上、程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，不僅鄭重確認、充分體現了一個中國原則的“鐵規矩”，也是維護國際秩序的“硬道理”。任何試圖篡改歷史事實、挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車，十分荒謬，也十分危險。



郭嘉昆強調，中方一貫堅決反對建交國與台開展任何形式的官方往來。奉勸少數竄台的外國政客，立即停止干涉中國內政、立即停止縱容支持“台獨”分裂行徑。這些錯誤言行無論是為了一己私利還是出於“以台制華”的險惡圖謀，都打錯了算盤，必將在中國實現完全統一的歷史大勢面前撞得頭破血流。