外交部：賴當局以武拒統只會將台拖入險境
http://www.CRNTT.com
2025-10-11 00:07:55
外交部記者會現場（中評社 海涵攝）
中評社北京10月11日電（記者 海涵）在10日外交部記者會上，有記者提及台灣將打造分層防禦的“台灣之盾”（T－Dome）防空系統。外交部發言人郭嘉昆就此指出，賴清德當局妄圖“以武謀獨”“以武拒統”，只會將台灣拖入兵凶戰危的險境。
郭嘉昆表示，維護台海和平穩定就必須堅持一個中國原則，必須旗幟鮮明反對“台獨”。中方堅決反對美國售台武器和美台軍事聯繫的立場是一貫的、明確的。
第1頁
第2頁

